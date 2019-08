Valverde krijgt weer het startnummer 1 in Vuelta

Van Goethem debuteert in Vuelta namens Lotto Soudal

16 augustus Brian van Goethem begint volgende week in Torrevieja aan zijn eerste grote ronde. De 28-jarige Zeeuw behoort tot de achtkoppige selectie van Lotto Soudal voor de Ronde van Spanje. Van Goethem is bezig aan zijn eerste jaar in de WorldTour.