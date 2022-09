Uitslagen en klassementen Vuelta 2022 | Roglic snoept weer wat tijd af, maar Evenepoel blijft in het rood

Primoz Roglic verliest na Sepp Kuss ook ploegge­noot Edoardo Affini in Vuelta

Primoz Roglic, kopman van Jumbo-Visma, moet na de rustdag verder in de Vuelta zonder zijn ploeggenoot Edoardo Affini. De Italiaanse hardrijder is ziek geworden, had last van koorts en gaat dinsdag niet meer van start. Eerder zag Roglic al Sepp Kuss, een van de beste klimmers van Jumbo, uitvallen vanwege ziekte.

30 augustus