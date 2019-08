Team Sunweb met Kelderman naar Vuelta

Kelderman ging in de Ronde van Frankrijk niet meer van start in de zestiende etappe na rugklachten. De wielrenner was in maart in de Ronde van Catalonië zwaar ten val gekomen. Sunweb had eerder al laten weten dat kopman Tom Dumoulin niet op tijd fit zou zijn om te kunnen starten in de Vuelta. Ook Sam Oomen ontbreekt bij Sunweb. De 24-jarige brak in de Ronde van Italië een heup en is geopereerd aan een bekneld bloedvat.