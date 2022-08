Soler maakt solo af in Bilbao, Roglic staat leiderstrui af aan Fransman Molard

De vijfde etappe van de Vuelta speelde zich volledig af in het Baskenland. Vanuit startplaats Irún beloofde het een dag te worden waarop het de hele tijd op en af ging, met onderweg vijf gecategoriseerde klimmetjes op weg naar de finish in Bilbao. Op papier een mooie kans voor een vluchtersgroep, terwijl het parkoers zich met de laatste top op 14,2 van de meet minder leek te lenen voor een hevige strijd tussen de mannen van het klassement. De Nederlander Daan Hoole maakte na een positieve coronatest geen deel meer uit van het peloton.

De avonturiers in het peloton wisten dat dit weleens hun dag kon zijn en dus volgden de aanvallen elkaar vanuit het vertrek in rap tempo op. Ethan Hayter, Rein Taaramae en Mads Pedersen probeerden het allemaal, maar werden ook al snel weer gegrepen door het razende peloton (50 km/u in het eerste uur). Na ruim 70 kilometer koers ontstond er dan toch een kopgroep. Uiteindelijk bestond die uit achttien renners, terwijl Jumbo-Visma in de groep der favorieten controleerde. Enkele gevaarlijke mannen vooraan: Fred Wright, Fausto Masnada en de later aangesloten Marc Soler. Op 58 seconden vormde de Franse routinier Rudy Molard het grootste ‘gevaar’ voor het rood van Primoz Roglic. De Sloveen leek het met nog tweeënhalve week voor de boeg wel prima te vinden om zijn leiderstrui af te staan.

Op de eerste passage van de Alto del Vivero (4,6 km à 8%) vond een aanvankelijke schifting plaats bij de leiders, die met een voorsprong van rond de 5 minuten op dat moment al wisten dat de dagwinnaar in hun midden was. Lawson Craddock versnelde en daardoor gingen de eerste koplopers overboord, voordat de overgebleven aanvallers met nog 29 kilometer te gaan voor het eerst de finishlijn passeerden.

Bij de tweede beklimming van de Alto del Vivero vond de iets eerder nog wankelende Soler zijn tweede leven. Hij liet de ontsnapte Jake Stewart staan en kwam alleen boven. Zijn voorsprong op de jagende achtervolgers was echter niet heel ruim, waardoor het in de slotfase spannend bleef. Uiteindelijk keken zij in de slotkilometer te veel naar elkaar, wat Soler de kans gaf om zijn soloactie succesvol af te ronden. Daryl Impey kwam 4 seconden later als tweede over de streep en snoepte daarmee belangrijke bonificatieseconden weg bij Wright. Daardoor werd Molard met een minimaal gat van 2 tellen de nieuwe leider in de Vuelta. De voorsprong op Roglic bedraagt dik 4 minuten.