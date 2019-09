Renners staat lastige tijdrit te wachten in Vuelta

Quintana grijpt leiders­trui: ‘Maar Vuelta is nog lang niet klaar’

1 september Nairo Quintana greep in de korte monsterrit van 94,4 kilometer de macht in de Vuelta. De Colombiaan van Movistar moest de ritzege in Andorra laten aan Tadej Pogacar, maar pakte zelf tijd op zijn concurrenten voor de eindzege én greep de rode leiderstrui. ,,Het was een zeer zware dag, We hebben geprobeerd de aanval te zoeken om Roglic af te troeven.”