Remco Evenepoel in tranen na ‘offday’ van zaterdag, maar twijfelde geen moment om af te stappen

Met video Thymen Arensman kan zich niets herinneren van valpartij in Vuelta: ‘Helm heeft m'n leven gered’

Thymen Arensman is in de slotfase van de zevende etappe van de Vuelta in Oliva hard ten val gekomen en heeft moeten opgeven. De 23-jarige wielrenner van Ineos Grenadiers moest aan zijn verwondingen worden verzorgd en kreeg een nekbrace. Hij werd op een brancard in een ambulance getild en naar het ziekenhuis gebracht.