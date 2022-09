Primoz Roglic lijkt remontada te kunnen vergeten: ‘Dat het mis gaat in laatste honderden meters is bizar’

met video Ritwinnaar Sam Bennett lovend over sprintaan­trek­ker Danny van Poppel: ‘Een master­class’

Sam Bennett zal maandag in het vliegtuig naar Spanje met veel plezier terugdenken aan de eerste Vuelta-etappes op Nederlandse bodem. Twee keer was hij in een sprint de beste, mede dankzij geweldig voorbereidend werk van lead-out Danny van Poppel. Na afloop van de derde etappe was de Ier dan ook lovend over zijn ploeggenoot.

21 augustus