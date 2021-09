Primoz Roglic glansrijk naar eindzege Vuelta met winst in afsluitende tijdrit

Ploeglei­der Maassen beleeft eindelijk winst grote ronde: ‘Waren hyperner­veus’

8 november Even verscheen bij Frans Maassen zaterdag in de Ronde van Spanje het verloop van de tijdrit in de Tour op het netvlies. Richard Carapaz had enkele kilometers onder de top van de Alto de la Covatilla de aanval op Primoz Roglic geopend. De kopman van Jumbo-Visma zou toch niet weer de eindzege in een grote ronde op de voorlaatste dag verspelen? ,,Eerlijk gezegd waren we hypernerveus”, vertelt de ploegleider een dag later.