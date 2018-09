Podium glipt uit handen Kruijswijk: 'Gedaan wat ik kon'

Hij haalde wel Alejandro Valverde in, die instortte op de slotklim en veel tijd verloor. ,,Hij zakte erdoorheen, maar helaas glippen die andere twee er nog voorbij. Uiteindelijk is het een eerlijke strijd geweest, want Simon Yates, López en Mas waren beter'', aldus de kopman van LottoNL-Jumbo, die normaal gesproken de Vuelta als vierde zal beëindigen.



Kruijswijk probeerde op de voorlaatste klim mee te gaan met de ontsnapte López en Mas. ,,Maar ik kon de sprong niet maken. Ik heb me toen rustig gehouden tot aan de laatste klim, maar ik kwam tijdens die beklimming niet dichterbij. Het is niet anders. In de etappe van vrijdag zat ik nog iets voor Mas en López en vandaag zitten zij weer voor mij. Het is het verhaal van deze Vuelta denk ik. Heel jammer dat juist ik er vandaag af ga.''



Kruijswijk eindigde eerder deze zomer als vijfde in de Tour de France. Hij voegt daar een vierde plaats in de Vuelta aan toe. ,,Leuk voor de statistieken later. Ik had die vierde plaats graag ingeruild voor een podiumplek.''