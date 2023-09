Podcast In het Wiel | ‘Vlak voor de start moest ik even aan Annemiek denken’

Juan Molano troeft Kaden Groves af en wint massa­sprint in Vuelta, Boy van Poppel derde

De twaalfde etappe van de Vuelta a España is gewonnen door Juan Molano. Hij was in Zaragoza de snelste in de massasprint en troefde concurrent Kaden Groves af. Boy van Poppel finishte als derde. De klassementsrenners hielden zich, met het oog op het spectaculaire programma van de komende dagen, op de vlakte.