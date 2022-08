Podcast | 'Ik had niet verwacht dat Remco Evenepoel zó goed zou zijn'

Uitslagen en klassemen­ten Vuelta 2022 | Evenepoel met ruime voorsprong tweede rustdag in

Remco Evenepoel heeft de rode trui stevig om de schouders in de Vuelta. De Belg is na negen etappes leider in het algemeen klassement. De Australische revelatie Jay Vine staat na twee dagzeges in de bollentrui, terwijl Mads Pedersen leidt in de strijd om de groene trui. Bekijk hier alle klassementen en wat de renners nog te wachten staat.

17:47