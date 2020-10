Pak met deze renners punten in het Vuelta Wielerspel

Alles is anders in 2020, ook de Ronde van Spanje. De start is op een dinsdag (!), er zijn slechts 18 in plaats van de gebruikelijke 21 etappes en de wedstrijd speelt zich vrijwel volledig af in het noorden van Spanje. Wat wél vertrouwd is: aan bergen geen gebrek.

In het Vuelta Wielerspel stel je een team van 20 renners samen. Deze 20 renners kunnen elke etappe punten scoren met hun etappe-uitslag én hun positie in het algemeen klassement (rode trui), puntenklassement (groene trui), bergklassement (bolletjestrui) en jongerenklassement (witte trui). En aan het einde van de Vuelta met hun eindposities in de verschillende klassementen.

Wie kies je?

Bij het samenstellen van je selectie heb je eigenlijk aan één tip genoeg: kies klimmers en klassementsrenners! De eerste week is meteen al volgestouwd met heuvel- en bergetappes, waaronder een aankomst op de Col du Tourmalet. In de tweede en derde week volgen ook nog eens aankomsten op de beruchte Alto de El Angliru en Alto de La Covatilla. Vlakke etappes zijn ruimschoots in de minderheid en er is slechts één tijdrit, die weliswaar grotendeels vlak is, maar eindigt op de supersteile Mirador de Ézaro.

Klassementsrenners

Het deelnemersveld van deze Vuelta is sterk en wat opvalt is dat veel teams duo’s afvaardigen die gedurende de ronde het kopmanschap mogen betwisten. Zo komt Jumbo-Visma met Tom Dumoulin én Primoz Roglic, Ineos Grenadiers met Chris Froome én Richard Carapaz en Movistar met Enric Mas én Alejandro Valverde.

Dumoulin, de Giro-winnaar van 2017, is de beoogde kopman van Jumbo-Visma met Primoz Roglic als schaduwkopman. Op papier, want het parcours lijkt Roglic op het lijf geschreven. De Sloveen is titelverdediger, hij won vorig jaar zowel het algemeen als het puntenklassement in Spanje en leek vorige maand lange tijd op weg naar de eindzege in de Tour de France. Dit toch al ijzersterke koppel krijgt dan ook nog eens steun van Sepp Kuss, de Amerikaan die eveneens uitstekend voor de dag kwam in de Tour en vorig jaar al een bergetappe won in de Vuelta.

De Vuelta wordt de afscheidsronde van Chris Froome (35) in het shirt van Ineos Grenadiers. De viervoudig Tourwinnaar, in 2017 ook winnaar van de Vuelta, heeft echter nooit meer de vorm gehaald van vóór zijn verschrikkelijke val vorig jaar en een wederopstanding in de Vuelta zou daarom niet minder dan een sensatie zijn. Een veiligere gok is Richard Carapaz, die vorig jaar de Giro won en vorige maand een prima laatste week reed in de Tour, waarvoor hij in allerijl was opgeroepen.

Movistar is traditiegetrouw op volle sterkte in eigen land en zoals altijd is ook Alejandro Valverde weer van de partij. ‘El Imbatido’ eindigde vorig jaar op zijn 39ste (!) nog als tweede achter Roglic en hoewel zijn allerbeste jaren nu toch echt achter hem lijken te liggen, blijft de eindwinnaar van 2009 een kandidaat om rekening mee te houden. In eigen gelederen moet hij opboksen tegen medekopman Enric Mas (25), die in 2018 doorbrak in de Vuelta (tweede) en kan terugvallen op een zeer constante Tour (vijfde).

Wil je nóg meer klassementsrenners en klimmers selecteren, denk dan ook aan Thibaut Pinot en David Gaudu (Groupama-FDJ) die zich willen revancheren voor een teleurstellende Tour, Daniel Martínez en Michael Woods (EF), Guillaume Martin (Cofidis), Davide Formolo (UAE Emirates) en Felix Großschartner (Bora-Hansgrohe). De Nederlander om in de gaten te houden is Wout Poels (Bahrain-McLaren). De Limburger is vaak in orde in de Vuelta; zo blonk hij bij zijn debuut in 2011 uit op de Angliru en eindigde hij in 2017 als zesde in het klassement.

Sprinters

In de vorige Vuelta bestond de top 10 van het puntenklassement veelal uit klimmers en klassementsrenners en dat zou deze keer weleens opnieuw het geval kunnen zijn. Dé topspurter van het deelnemersveld heeft bovendien, zo zagen we in de Tour, de grootste moeite om de bergen over te komen. Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) slaagde daar echter wél in en bracht de groene trui naar Parijs. De Ier moet het opnemen tegen onder anderen Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) en de jonge Belg Jasper Philipsen (UAE Emirates), stuk voor stuk namen om niet te vergeten op je lijstje. Nog een tip: de talentvolle Spanjaard Alex Aranburu (Astana) is zeker niet de traagste in sprints heuvelop.

Aanvallers

Voor aanvallers lijken er volop kansen te liggen in deze Vuelta. Het is altijd weer afwachten, maar gezien het succesjaar dat het Sloveense wielrennen beleeft noemen we in ieder geval Matej Mohoric (Bahrain-McLaren), recent nog knap vierde in Luik-Bastenaken-Luik. Alexey Lutsenko (Astana), Tim Wellens (Lotto-Soudal) en Rui Costa (UAE Emirates) zijn ervaren coureurs die een vlucht tot een goed einde kunnen brengen. Wil je echt het verschil proberen te maken met renners die vrijwel niemand anders kiest, kijk dan ook naar Sunweb (dé revelatie van de afgelopen Tour) en de kleinere Spaanse teams Caja Rural-Seguros RGA en Burgos-BH. Bij die laatste ploeg rijdt de Nederlander Jetse Bol en hem zagen we de laatste jaren al vaker in de aanval in de Vuelta.