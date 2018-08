Net wél komt steeds dichterbij: Danny van Poppel klaar voor de Vuelta

Lammertink debuteert in Vuelta, Zakarin kopman bij Katoesja

20 augustus Maurits Lammertink gaat zijn debuut maken in de Ronde van Spanje. De 27-jarige wielrenner is door zijn ploeg Katoesja opgenomen in de selectie voor de 73ste editie van de Vuelta, die zaterdag start in Malaga. Het is de derde grote ronde die Lammertink fietst.