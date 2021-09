Na succes-Vuelta droomt Fabio Jakobsen weer groots: ‘Ik durf te zeggen dat ik dat wil’

Daan Hakkenberg



Fabio Jakobsen is geen type dat zich rijk rekent. Toch laat hij na zijn eerste ritzege deze Vuelta op dag vier zijn gedachten al de vrije loop. Over de weken die nog komen, maar zelfs ook over het volgende seizoen. ,,Ik wil deze Vuelta niet uitvallen of ziek worden. Ik wil de drie weken uitrijden. Dus ik moet niet dom met mijn energie omgaan en dan de koers moeten verlaten omdat ik buiten de tijd ben. Want Michael Mørkøv kan wel zeggen dat hij in de toekomst als lead-out graag met mij wil rijden. Ik wil dat net zo graag en misschien nog wel liever. En natuurlijk wil ik naar de Tour, maar dat is de lange termijnplanning. Daarom moet ik deze Vuelta rijden, om mijn hoogste niveau aan te tikken. Want als je 21 dagen kan rijden, betekent dat dat je als sprinter in orde bent. Dat neem ik mee de winter en zo zal ik volgend jaar het niveau halen wat ik had.’’