Mollema vecht, maar grijpt naast bergtrui: 'De Gendt was te sterk'

,,De opzet was er volle bak in te vliegen en vanaf het begin mee te zitten. Dat lukte'', zei Mollema. ,,Ik reed op de eerste klim best makkelijk weg met een groepje. Om die bergtrui te pakken, moest ik De Gendt zien te lossen, dus ik probeerde hem te kraken en aan te vallen. Maar hij was te sterk en kwam terug.''



Toen Mollema doorhad dat hij de trui kon vergeten, koerste de Groninger goed door en finishte als elfde in de etappe. ,,Het was een pittig dagje, ik heb me wel vermaakt. De benen voelen nog steeds goed en dat na drie weken. Het doel vooraf was meedoen om etappezeges. Ik heb er geen een gewonnen, maar was wel twee keer tweede en heb aanvallend gekoerst. Ik ben daar blij mee.''