LIVE Vuelta | Renners begonnen aan etappe van 200 kilometer, massasprint verwacht

Etapa 7⃣ Stage | 🏁 - 194 km



👀 El pelotón permite la primera fuga del día.

💨 The peloton allows the first breakaway of the day to go clear.



🚴‍♂️🚴‍♂️

🇪🇸 @oka_ander - @BurgosBH

🇪🇸 @joherradalopez - @TeamCOFIDIS



⏱️ 1:17" sobre el pelotón | ahead of the bunch… pic.twitter.com/MrJlGUspl3