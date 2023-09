LIVE Vuelta | Alle kaarten op tafel in prachtige bergetappe met aankomst op Col du Tourmalet

Vuelta 2023 | Bekijk hier alle klassemen­ten: Sepp Kuss nog steeds in het rood, Herrada verovert bergtrui

Sepp Kuss is na twaalf etappes de leider in de 78ste editie van de Vuelta. De Amerikaan van Jumbo-Visma zag donderdag ook in de sprintersrit van Ólvega naar Zaragoza zijn rode trui geen moment in gevaar komen. Bekijk hieronder alle klassementen, het rittenschema van dag tot dag - met tien (!) aankomsten bergop, inclusief de l’Angliru - en alle deelnemers.