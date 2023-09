LIVE Vuelta | Berichten over zwaar ongeluk Nathan Van Hooydonck overschaduwen start zestiende etappe

Met het nieuws van het zware ongeval van Nathan Van Hooydonck in het achterhoofd begint het peloton in Liencres Playa aan de slotweek in de Vuelta. Met 120,1 kilometer voor de boeg vandaag geen extreem lange etappe, maar met een slotklim van 4,8 kilometer à 8,8 procent en een bijzonder steil slot zullen we de klassementsrenners ongetwijfeld aan het werk gaan zien. Consolideert Sepp Kuss zijn voorsprong of gaan teamgenoten Jonas Vingegaard en Primoz Roglic en UAE-uitdager Juan Ayuso in de aanval? De etappe start om 14.40 uur, de finish is omstreeks 17.30 uur. Volg de rit in ons liveblog!