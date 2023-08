LIVE Vuelta | Avonturier zet peloton op flinke achterstand in heuvelachtige etappe

Revelatie Jay Vine soleert naar tweede dagsucces in Vuelta, Remco Evenepoel behoudt rode trui

Jay Vine heeft zijn tweede dagsucces in de Vuelta beet. De Australiër van Alpecin-Deceuninck, eerder al winnaar van de zesde rit, was ook de beste in de achtste etappe, met finish op Colláu Fancuaya, een beklimming van tien kilometer. Vine (26), die twee jaar geleden een profcontract afdwong als Zwift-kampioen, ontpopt zich tot de revelatie van de Ronde van Spanje. Hij is ook de nieuwe leider in het bergklassement.