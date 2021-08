LIVE | Krijgt Fabio Jakobsen direct een kans op ritwinst in Vuelta?

Met Primoz Roglic in de rode leiderstrui zijn de renners in de Ronde van Spanje begonnen aan de tweede etappe. In deze vlakke rit liggen er mogelijk kansen voor sprinter Fabio Jakobsen. Blijf hierboven via onze livewidget op de hoogte van de ontwikkelingen in de koers en in het laatste uur van de etappe verzorgen wij de belangrijkste updates in ons liveblog. Mis dus niets!