LIVE | Jetse Bol bij groepje vluchters tijdens lastige etappe in Vuelta

In de twaalfde etappe van de Ronde van Spanje staat opnieuw een lastige rit op het programma. De renners moeten over 175 kilometer weer het nodige klimwerk verrichten. Het lijkt een etappe met kansen voor vluchters, al kunnen klassementsrenners als Primoz Roglic net als gisteren ook weer anders bepalen. Blijf via onze bovenstaande livewidget op de hoogte van de ontwikkelingen in de koers en in het laatste uur via ons liveblog met extra updates.