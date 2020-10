LIVE | Hardrijder Cavagna eerste aanvaller in rit over Puerto de Orduña

Jakobsen sprint naar zege in slotrit: ‘Mooiste moment uit carrière’

15 september Fabio Jakobsen boekte in de laatste rit van de Vuelta zijn tweede dagsucces. Hij bleef in de massasprint in Madrid zijn grote concurrent Sam Bennett voor. ,,Dit is het mooiste moment uit mijn carrière”, aldus de 23-jarige Nederlands kampioen na afloop.