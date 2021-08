LIVE | Caruso rijdt iedereen op achterstand, Oomen en Bouwman werken voor Roglic

Openingstijdrit Roglic trekt olympische vorm door en deelt eerste tik uit in Vuelta

15 augustus Primoz Roglic heeft zijn status als favoriet voor een derde eindzege op rij in de Ronde van Spanje bevestigd. De Sloveen van Jumbo-Visma won in Burgos de openingstijdrit van 7,1 kilometer. Door de overwinning in de race tegen de klok is hij ook de eerste drager van de rode leiderstrui.