La Vuelta | Peloton trekt door West-Brabant voor derde etappe, start en finish in Breda

Het parcours van de derde etappe

Het Kasteel van Breda is het starttoneel van de derde rit van deze Ronde van Spanje. Te voet trekken de renners vervolgens door de grote kerk, waarna er geneutraliseerd naar Ulvenhout wordt gereden. Na de officieuze start koersen de renners rond de Brabantse Wal; kenmerkend voor het landschap van West-Brabant. Vervolgens gaat het via onder meer St. Willebord, Alphen Chaam en Hoogerheide terug naar het centrum van Breda. Voor het Chassé theater ligt de eindstreep. Onderweg is opnieuw een heuvel als beklimming van de vierde categorie te vinden, de Rijzendeweg dit keer.

Den Bosch was in 1996 startplaats van de Tour de France, Utrecht in 2015. In 1996 was Alex Zülle de beste in de openingstijdrit door de straten van de Brabantse hoofdstad, een dag later won Frédéric Moncassin er de eerste etappe. De proloog van de Tour van 2015 in Utrecht was een prooi voor Rohan Dennis.