'Ik dacht dat ik iets verkeerds deed'

Steven Kruijswijk reed vandaag een dijk van een tijdrit in de Vuelta. De kopman van LottoNL-Jumbo was bij het eerste tussenpunt vijf seconden sneller dan ritwinnaar Rohan Dennis, maar werd uiteindelijk vierde op 51 tellen van de Australiër. Kruijswijk pakte wel tijd terug op zijn concurrenten en staat voorlopig derde in het algemeen klassement.

,,Ik wilde goed vertrekken'', zei Kruijswijk na afloop. ,,Toen ik bij het eerste tussenpunt zag dat ik de snelste was dacht ik dat ik iets verkeerds gedaan had. Uiteindelijk bleek ook wel dat ik iets te snel was gestart. Maar goed, ik wist ook wel dat het moeilijk werd voor de anderen om die tijd nog goed te maken. Na het eerste meetpunt heb ik zo gedoseerd mogelijk gereden. Ik denk dat ik een hele goede tijdrit rijd. Als ik minder dan een minuut verlies op Dennis, is dat niet slecht.''

,,Ik had gezegd en gehoopt om tijd te pakken en dat is gelukt. Ik wist dat ik op een goede dag top 10 kon rijden, dus dan is vierde heel mooi. Allen op het laatste had ik niet veel meer over, maar ik denk dat het bij iedereen zo was.''

Met nog enkele taaie ritten voor de boeg is het podium nog allesbehalve een zekerheid. ,,Morgen moeten we weer aan de bak. Ik probeer elke dag alles te geven, zoals ik al twee weken doe. Ik kan nu wel met vertrouwen vooruit kijken. Zo'n tijdrit laat wel zien dat ik in goede doen ben. Hopelijk is het ook een mentaal tikje voor renners als Quintana en Lopez, maar dat gaan we morgen wel zien.''