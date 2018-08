Kruijswijk: Hoop dat de vorm van Frankrijk er nog is

Kruijswijk, de nummer vijf in de Ronde van Frankrijk, twijfelde in Parijs nog over zijn insteek voor de tweede race over drie weken in één seizoen. Voor dagsucces gaan of alle aandacht richten op de strijd om de hoogste klasseringen? Hij koos voor de laatste optie. ,,Natuurlijk is het een beetje afwachten wat er fysiek nog in de tank zit. Misschien blijkt wel dat het voor mij makkelijker is de top vijf te behalen dan een ritzege. Het is echt een uitdaging twee grote ronden achter elkaar voor een goede einduitslag te knokken."