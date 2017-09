Kelderman passeert Contador op slotdag

Wilco Kelderman is in de Ronde van Spanje toch nog als vierde geëindigd. De wielrenner van Sunweb verloor gisteren in de laatste zware bergrit zijn podiumplaats. Hij zakte van de derde naar de vijfde plaats, omdat de Rus Ilnoer Zakarin en de Spanjaard Alberto Contador hem passeerden.

Contador deed het zondag in zijn laatste kilometers als wielerprof rustig aan. Hij gaf in Madrid op de streep zeven seconden toe op de eerste groep, waarin de Italiaan Matteo Trentin naar de ritzege sprintte. Kelderman werd zestiende en wipte over Contador heen naar de vierde plaats in het eindklassement.

Vierde of vijfde, het maakt niet veel uit, zei ploegleider Marc Reef zaterdag nadat Kelderman op de extreem steile Angliru zijn podiumplaats had moeten prijsgeven. ,,Het is een beetje dubbel wat ik nu voel'', vertelde Kelderman. ,,In het begin is het echt balen dat je geen podium rijdt. Maar ik ben supertevreden met het resultaat. Van tevoren had ik ervoor getekend.''

,,Het was gewoon een man-tegen-mangevecht. Ik bleef lang bij, maar wist ook dat drie van de steilste stukken pas op het laatst kwamen. Die anderen zijn net wat sterker. Ik heb lang kunnen volgen, maar moest ze op een gegeven moment laten gaan. Het is een mooie Vuelta geweest. Nu is er de teleurstelling, maar ik zal straks tevreden terugkijken op deze ronde. Het was heel close. Ik verlies het in de laatste paar kilometer. Maar deze klim liegt niet, ik ben op waarde geklopt.''