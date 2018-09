Kelderman hoopt op nog een afmattende overgangsetappe

Vanaf vrijdag wacht in de Ronde van Spanje een helse driedaagse, maar ook woensdag werd er in het zogenoemde middengebergte hard gekoerst. Achter de koplopers, met onder hen ritwinnaar Alessandro De Marchi, hadden Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman naar eigen zeggen een goede dag.

,,Je weet dat dit zo'n etappe is dat iedereen mee in de aanval wil. Het duurde lang voordat er een groep weg was'', constateerde Kelderman, de nummer 14 op 1.50 van leider Simon Yates. ,,Ik voelde me goed, morgen mag het van mij weer zo'n zware dag zijn. Dan is iedereen wat vermoeider als we vrijdag echt gaan klimmen. Daar kijk ik echt naar uit.''

De Fransman Thibaut Pinot was de verrassing in de kopgroep waarin normaal in dergelijke etappes alleen renners op kansloze posities in het klassement mee mogen. Kruijswijk: ,,Dat was eigenlijk gunstig. Movistar hield zo de controle en wij hoefden ons niet druk te maken.'' De kopman van LottoNL-Jumbo werd slechts verrast in de finale door een paar niet voorziene smalle wegen, waarbij het ook nog net ging regenen. ,,We zaten in veertigste, vijftigste positie en moesten een behoorlijke inspanning doen. Maar dat lukte.''