Kansen voor vrijbuiters in schaduw van de Pyreneeën

Wethouder Breda na uitstel Vuelta: ‘Het is geen straatbar­be­cue die je verplaatst’

15 april Het feestje, dat de start van de Ronde van Spanje in augustus in Utrecht had moeten zijn, gaat voorlopig niet door. Door de herziening van de wielerkalender - nodig vanwege de coronacrisis - is de Spaanse wielerkoers sowieso verplaatst tot laat in het najaar.