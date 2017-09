Froome gaat Tour/Vuelta-dubbel pakken: Waanzinnig gevoel

Het was vandaag voor Froome niet nodig om zich zwaar in te spannen. Zijn concurrentie stond of op een te grote achterstand of moest lossen. Toch had hij graag de etappe naar Angliru op zijn naam geschreven. Hij zette samen met Wout Poels nog de jacht in op Alberto Contador. ,,De klim was enorm zwaar. We hebben er alles gedaan om Alberto terug te pakken. Mijn felicitaties gaan naar hem, om op deze manier zijn carrière te eindigen is prachtig."



Dat hij de dubbel op zijn naam zet, maakt Froome trots. ,,Dit is een waanzinnig gevoel. Wat een manier om deze drie weken koers te eindigen, de gedachte dat ik de Tour en de Vuelta win. Geweldig! Iedereen bedankt voor de steun de afgelopen weken."