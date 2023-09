Filippo Ganna neemt revanche op wereldkampioen Remco Evenepoel in tijdrit Vuelta, Kuss behoudt rode trui

Vooraf werd er al rekening gehouden met een strijd tussen Ganna en Evenepoel om de ritzege. Na de rustdag van maandag was het de Italiaan die in de tiende etappe van de Vuelta de beste benen had. Hij was zestien seconden sneller dan de Belg, die in augustus nog wereldkampioen tijdrijden werd. Dat ging ten koste van Ganna, die toen juist twaalf seconden langzamer was. Primoz Roglic finishte dinsdag in Valladolid als derde.