Fabio Jakobsen ziet grootste concurrent uit de Vuelta stappen

,,Jasper Philipsen moet de Vuelta jammer genoeg verlaten wegens milde symptomen van koorts. De beslissing werd genomen om de rest van zijn seizoen niet in het gedrang te brengen”, meldde zijn ploeg.



De 23-jarige Philipsen won in de Vuelta de tweede en vijfde etappe. Hij werd ook derde in de achtste etappe naar La Manga del Mar Menor, die werd gewonnen door Fabio Jakobsen. Na zijn ritzeges pakte Philipsen ook de groene puntentrui, die hij vervolgens verloor aan Jakobsen. In het puntenklassement stond Philipsen slechts zestien punten achter Jakobsen.



,,Ik ben heel, heel teleurgesteld, maar ik moet de Vuelta vroeger dan gedacht verlaten. Ik heb wat milde koortsklachten en de beslissing is samen met het team en de medische staf genomen. Het was een succesvolle Vuelta met twee etappezeges en vijf dagen in de groene trui. Ik kom terug voor meer. Succes voor het team de komende etappes en bedankt voor al het harde werken", plaatste Philipsen op Twitter.



De Vuelta duurt nog tot zondag 5 september.