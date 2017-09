El Angliru: altijd spektakel op onmenselijke muur

Door Sjors Tanis



De Alto de la Cobertoria (8,1 km aan 8,6 procent) en de Alto del Cordal (5,7 km aan 8,6 procent) zullen in bijna elke bergrit de hoofdmaaltijd zijn, maar in de 20ste etappe van de Vuelta is dat anders. Lastige bergen, maar niets vergeleken met de verschrikkelijke Alto de El Angliru, de slotklim van de etappe en de laatste berg van deze Vuelta. Dat betekent de laatste kans voor de klassementsrenners om nog op te schuiven. En wát een kans, want op de Angliru zijn grote verschillen te maken, zo blijkt bij een terugblik naar eerdere edities.

2013: Horner deelt knock-out uit aan Nibali

Volledig scherm Horner (r) en Nibali. © TDW Ook in 2013 stond de Angliru in de voorlaatste rit op het programma. Toen waren de verschillen in de top extreem klein. Leider Chris Horner verdedigde op de Angliru een voorsprong van drie tellen op Vincenzo Nibali. Een alles-of-niets aanval van de Italiaan leek te slagen, maar Nibali kreeg een klap van de man met de hamer. Horner reed 28 seconden weg en mocht na de finish feestvieren: niet als ritwinnaar (Kenny Elissonde won), maar als eindwinnaar van de Vuelta 2013.

Uitslag

1. Kenny Elissonde

2. Chris Horner +0.26

3. Alejandro Valverde +0.54

4. Vincenzo Nibali z.t.

5. André Cardoso z.t.

2011: Cobo oppermachtig, Poels tweede

Volledig scherm V.l.n.r.: Froome, Wiggins, Menchov en Poels. © Cor Vos Twee renners van Team Sky zullen de Angliru vooral herinneren uit 2011. Juan José Cobo, de latere eindwinnaar, was met afstand de sterkste en won solo op de loodzware berg. Een kleine minuut later finishte Wout Poels, toen nog actief voor Vacansoleil-DCM, als tweede.



2011 was ook het jaar van de doorbraak van Chris Froome. De huidige leider in de Vuelta kwam dat jaar als vierde boven, in dezelfde tijd als Poels. Bradley Wiggins stortte in elkaar en verloor op de Angliru de rode leiderstrui aan Cobo én het kopmanschap in die Vuelta aan Froome.

Volledig scherm Cobo viert zijn zege op de Angliru. © TDW

Uitslag

1. Juan José Cobo

2. Wout Poels +0.48

3. Denis Menchov z.t.

4. Chris Froome z.t.

5. Bradley Wiggins +1.21

2008: Slagveld met Contador als winnaar

Volledig scherm V.l.n.r.: Valverde, Leipheimer, Rodríguez en Contador. © ANP Alberto Contador rijdt deze Vuelta rond alsof hij een eerstejaars is: hij vliegt erin en valt aan waar hij kan. Ook op de Angliru in 2008 koerste El Pistolero actief. Hij viel al vroeg aan. In eerste instantie kon het Caisse d'Epargne-duo Alejandro Valverde/Joaquím Rodríguez nog volgen, maar Contador bleek oppermachtig. Hij won met driekwart minuut voorsprong op Valverde. Robert Gesink werd zesde, op 1 minuut 56 van de latere eindwinnaar Contador.

Volledig scherm Contador op weg naar de zege én de gouden leiderstrui. © REUTERS

Uitslag

1. Alberto Contador

2. Alejandro Valverde +0.42

3. Joaquím Rodríguez +0.58

4. Levi Leipheimer +1.05

5. Carlos Sastre +1.32

6. Robert Gesink +1.56

2002: Heras degradeert concurrenten tot figuranten

We gaan een tijdje verder terug in de tijd. De tijd van Lance Armstrong, Paolo Savoldelli en Paolo Bettini. Maar in de Vuelta was Roberto Heras deze jaren oppermachtig. De viervoudig Vueltawinnaar liet op de Angliru geen spaan heel van zijn concurrenten: nummer twee Joseba Beloki eindigde op 1'35.



Toch bleek deze beklimming van de Angliru (in de 15de etappe) geen goed beeld voor de rest van de Vuelta. Heras werd tweede in het eindklassement, achter Aitor González. De latere eindwinnaar werd op de Angliru nog op 2'16 van ritwinnaar Heras gezet.

Uitslag

1. Roberto Heras

2. Joseba Beloki +1.35

3. Francesco Casagrande +1.41

4. Iban Mayo +1.54

5. Aitor González +2.16

Wie slaat dit jaar zijn slag?

Chris Froome verdedigt op de Angliru een voorsprong van ruim anderhalve minuut op Vincenzo Nibali. Beide renners kennen de Angliru. Froome alleen uit 2011, Nibali uit zowel 2011 als 2013.

Wilco Kelderman staat derde in de stand en de renner van Team Sunweb zal deze positie willen vasthouden. Zeker met Alberto Contador, de winnaar van 2008, vlakbij in het klassement. Eén ding is zeker: de Angliru zal opnieuw voor spektakel zorgen. Al was het maar omdat Nederland met drie renners vertegenwoordigd is in de top-10 van het klassement.

Algemeen klassement voor rit naar Alto de El Angliru

1. Chris Froome

2. Vincenzo Nibali +1.37

3. Wilco Kelderman +2.17

4. Ilnoer Zakarin +2.29

5. Alberto Contador +3.34

6. Miguel Ángel López +5.16

7. Michael Woods +6.33

8. Fabio Aru z.t.

9. Wout Poels +6.47

10. Steven Kruijswijk +10.26