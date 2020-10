Dumoulin stapt af in Vuelta: ‘Het heeft geen zin om door te gaan’

,,Zowel onze trainersstaf als ik denken dat het de beste keuze is om af te stappen. In het begin van de Vuelta voelde ik me al vermoeid en dat gevoel bleef. Het heeft voor mij geen zin om door te gaan, want dan riskeer ik misschien het volgende seizoen”, aldus Dumoulin. ,,Het is jammer om de Vuelta te verlaten, maar wel de juiste keuze. Daar zijn we het allemaal over eens. Met Primoz Roglic staan we er goed voor in het klassement. Hopelijk kan het team de winst mee naar huis nemen.”



Dumoulin maakte in 2020 bij Jumbo-Visma zijn rentree in het peloton na veel blessureleed. Vorige maand maakte hij ook zijn opwachting in de Ronde van Frankrijk, waarin hij als zevende eindigde.