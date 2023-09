Dubbelslag Jumbo-Visma in Vuelta: Primoz Roglic wint rit over loeisteile muur, Sepp Kuss pakt rode trui

Met videoPrimoz Roglic heeft de achtste etappe in de Vuelta op zijn naam geschreven. De Sloveen van Jumbo-Visma, drievoudig winnaar van de Ronde van Spanje (2019, 2020 en 2021), was na een loeisteile laatste beklimming de sterkste van een groep favorieten. Sepp Kuss, ook van de Nederlandse succesploeg, neemt de rode leiderstrui over van de Fransman Lenny Martinez.

Jumbo-Visma haalde een enorme kopgroep terug en had duidelijk plannen. Op Xorret de Catí, de muur in de finale met de top op zo'n drie kilometer van de finish, koos Kuss, die in het algemeen klassement op acht seconden stond van Martinez, voor de aanval.

Titelverdediger Remco Evenepoel haalde de Amerikaan terug en de Belg kreeg Jumbo-kopmannen Roglic en Jonas Vingegaard, winnaar van de Tour de France, met zich mee. Ook de Spanjaarden Juan Ayuso, Enric Mas en Marc Soler en de Portugees João Almeida konden het wiel van Evenepoel volgen tot de top.



In de afdaling hield Evenepoel het initiatief, maar in de eindsprint moest hij zijn meerdere erkennen in Roglic. Ayuso werd derde. Voor Roglic is het de dertiende zege van het seizoen. Hij won eerder dit jaar onder meer de Giro d’Italia.



Kopgroep met Mollema en Van den Berg

Twee Nederlanders zaten in de vroege vlucht van de dag in de rit over 165 kilometer vanuit Dénia naar Xorret de Catí: Bauke Mollema en Julius van den Berg. Beiden haakten echter al vroeg af en speelden geen rol van betekenis. Een viertal bleef het langst uit de greep van de favorieten, maar op de steile stroken van de laatste hindernis werden ook de laatste avonturiers gegrepen.



Morgen moeten de klassementsrenners opnieuw aan de bak, want de negende rit finisht na een beklimming van ruim acht kilometer. In het algemeen klassement heeft leider Kuss een voorsprong van 43 seconden op Soler. Wout Poels is de nummer vier, op twee minuten en vijf tellen. De Nederlander werd negende in de achtste etappe. Evenepoel heeft een achterstand van 2'31 op Kuss, maar een kleine voorsprong op Roglic (zeven seconden) en Vingegaard (elf seconden), zijn grote uitdagers voor de eindzege.

Roglic na succes: ‘Nu wordt aller meer relaxed’

Roglic reageerde zeer ontspannen op zijn elfde ritzege ooit in de Ronde van Spanje. ,,Mooi, hè”, zei de Sloveen van Jumbo-Visma na het succes. ,,Nu wordt alles nog meer relaxed. Ik geniet hiervan. En ik ben vooral blij dat ik hersteld ben van de val (op dag twee, red.). De jongens hebben echt fantastisch werk gedaan om de controle te houden achter een sterke ontsnapping.”



Roglic wist niet wat hij kon verwachten op de enorm steile laatste beklimming. ,,Het was lastig. Ik deed deze klim (Xorret de Cati, red.) en de finish voor de eerste keer. Ik kende het niet echt. Dan is het altijd een beetje gokken, in de sprint. Maar kijk: ik had de benen en ik slaagde.” Jumbo-Visma heeft met rodetruidrager Kuss, Roglic en Tourwinnaar Vingegaard momenteel drie renners voorin het klassement. ,,Maar misschien komt er nog wel eentje bij”, grapte Roglic met de duim omhoog.

Liveblog bekijk belangrijke updates Roglic wint de rit! Primoz Roglic is de snelste en wint de achtste etappe. Sepp Kuss is de nieuwe leider in het algemeen klassmenet. Een dubbelslag dus voor Jumbo-Visma. Bedankt voor het volgen van dit liveblog, graag tot ziens! Nog 1 km Laatste kilometer! Het gaat in dalende lijn. Nog 3 km De favorieten zijn boven op Xorret de Catí. Remco Evenepoel heeft Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Enric Mas en Juan Ayuso bij zich. Vlak daarachter zit Sepp Kuss. Hij lijkt de rode trui te gaan pakken. Maar wie wint deze achtste rit in de 78ste Ronde van Spanje? Nog 4 km Remco Evenepoel rijdt naar Sepp Kuss toe. Ook Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Enric Mas en Juan Ayuso zijn mee. Nog 5 km Remco Evenepoel neemt de kop! De Belgische titelverdediger krijgt drie Jumbo-renners mee. Daarna versnelt Sepp Kuss. Is de Amerikaan van Jumbo-Visma op weg naar een tweede etappezege én de rode trui? Nog 5,5 km Rodetruidrager Lenny Martinez moet een gaatje laten bij de groep met favorieten. Sepp Kuss is nu virtueel leider in het algemeen klassement. Nog 7 km De vier koplopers beginnen aan de laatste beklimming. De voorsprong op het peloton met alle favorieten is beperkt: een halve minuut. Nog 15 km Laatste vijftien kilometer van deze achtste etappe in de Ronde van Spanje! De vroege vluchters zijn bijna ingerekend, terwijl de steile beklimming Xorret de Catí nadert. Nog een kilometer of zeven tot de voet. Nog 22 km De vroege vluchters gaan het niet redden vandaag. Jumbo-Visma blijft tempo maken in het peloton en dus gaan de klassementsrenners strijden om de dagzege. Nog 28 km Over twintig kilometer beginnen de koplopers aan de steile laatste beklimming: Xorret de Catí (3,8 kilometer, gemiddeld 11,5 procent). Het peloton nadert snel en volgt op minder dan twee minuten van de vier leiders. Nog 35 km Vier renners rijden aan de leiding: Damiano Caruso, Oier Lazkano, Andreas Kron en Rui Costa. Op ongeveer een minuut hangt een grote groep met achtervolgers, het peloton heeft een achterstand van iets minder dan drie minuten. Weer wil iemand ongeluk veroorzaken: politie grijpt nét op tijd in De politie van Valencia heeft gisteren een 28-jarige Spanjaard nét op tijd kunnen arresteren. De man in kwestie wilde een ongeval veroorzaken in de slotfase van de zevende etappe van de Vuelta. De renners waren op dat moment in volle voorbereiding van de massasprint. Lees hier meer. @guardiacivil ha detenido a un hombre de 28 años y nacionalidad española por un delito de desobediencia cuando trataba de provocar un accidente en el tramo final de la etapa 7, a la altura del punto kilométrico 216 de la N-332#LaVuelta23 pic.twitter.com/NdNgHYT6O7 — Guardia Civil (@guardiacivil) September 2, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Nog 55 km In het peloton werkt Robert Gesink (Jumbo-Vimsa). De Nederlandse ploeg maakt de wedstrijd hard. Hebben kopmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard plannen op de supersteile beklimming Xorret de Catí in de slotfase? Nog 80 km Het is niet de dag van de Nederlanders in de kopgroep. Zowel Bauke Mollema als Julius van den Berg moet lossen. Nog 100 km Thomas De Gendt rijdt solo voor zijn 29 voormalige medevluchters uit. De Belg heeft een voorsprong van een kleine minuut. Het peloton volgt al op ruim vijf minuten. Nog 130 km Bauke Mollema heeft een plek weten te veroveren in de vroege vlucht. De Nederlander is samen met zo'n twintig andere renners vertegenwoordigd vooraan. Andere bekende namen: Damiano Caruso, Thomas De Gendt, Rui Costa en Romain Bardet. Julius van den Berg probeert nog de oversteek te maken vanuit het peloton, samen met nog wat collega's. Dat gaat ook lukken, dus twee Nederlanders in de kopgroep. Nog 135 km In het peloton wordt een val gesignaleerd van João Almeida. De Portugees is naast Juan Ayuso de klassementsrenner bij UAE Team Emirates. Almeida eindigde in de Giro d'Italia al op het podium (derde). Nog 155 km Na zeven kilometer neutralisatie is de achtste etappe van de Vuelta officieel begonnen. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog en in ons livewidget bovenaan dit artikel. Thymen Arensman, die gisteren na een zware valpartij moest opgeven, heeft in een update laten weten dat hij waarschijnlijk niets gebroken heeft. 'Mijn helm heeft waarschijnlijk m'n leven gered.' De achtste etappe in beeld Etappe 8. © ASO

