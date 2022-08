Deze veertien Nederlanders staan aan de start van de Vuelta

De Ronde van Spanje begint vrijdag in Utrecht en blijft vervolgens tot en met zondag in Nederland. Aan de start staan dit jaar veertien Nederlanders. Onder hen Wilco Kelderman, Thymen Arensman, Robert Gesink en Wout Poels.

Voor Wilco Kelderman wordt de Vuelta zijn tweede grote ronde van het jaar. Eerder hielp hij Bora-hansgrohe-ploeggenoot Jai Hindley aan de eindzege in de Ronde van Italië. De Australiër is in Utrecht ook weer van de partij. De 31-jarige Kelderman staat voor de vijfde keer aan de start van de Ronde van Spanje. In 2017 werd hij vierde in het eindklassement.

Danny van Poppel vergezelt Kelderman in deze Vuelta. De 29-jarige renner is bezig aan een sterk eerste seizoen bij Bora, waar hij als lead-out regelmatig meer indruk maakte dan zijn kopman Sam Bennett. Zal dat de komende weken opnieuw het geval zijn? In 2015 won Van Poppel al een rit in de Vuelta.

Robert Gesink werd dit jaar niet geselecteerd voor de Tour de France, maar staat wel voor het vierde jaar op rij met kopman Primoz Roglic aan de start van de Vuelta. De 36-jarige meesterknecht van Jumbo-Visma won in 2016 een etappe in Spanje en werd in zowel 2009 als 2012 zesde in het eindklassement.

Volledig scherm Robert Gesink wint in 2016 op de Aubisque. © photo: Cor Vos

Sam Oomen werd in 2018 in dienst van Tom Dumoulin negende in de Ronde van Italië. Wegens blessureleed kon de inmiddels 27-jarige Tilburger de hoge verwachtingen sindsdien niet waarmaken. Eerder dit jaar in de Giro eindigde hij als 20ste in het algemeen klassement, vorig jaar hielp hij Primoz Roglic aan de eindzege in Spanje.

Mike Teunissen rijdt zijn laatste grote ronde voor Jumbo-Visma. De geletruidrager van de Tour van 2019 vertrekt na dit seizoen naar Intermarché-Wanty-Gobert. Het is de derde keer dat de 29-jarige Limburger start in de Ronde van Spanje, de eerste keer sinds 2018.

Volledig scherm Mike Teunissen in 2019 in de gele trui van de Tour de France. © AFP

Wout Poels sloeg dit jaar de Tour de France over, omdat hij tijdens de zomer voor het eerst vader werd. De 34-jarige Limburger begint aan zijn achtste Ronde van Spanje. In 2017 en 2020 werd hij zesde in het eindklassement. De etappe naar Alto de El Angliru in 2011 staat op zijn naam, nadat Juan José Cobo jaren later uit de uitslag werd geschrapt.

Dylan van Baarle won in april Parijs-Roubaix en begint aan zijn tweede grote ronde van het jaar. Na de Tour de France, waarin hij vijfde werd in de tiende etappe en Geraint Thomas naar het podium hielp, begint Van Baarle aan zijn vierde Ronde van Spanje. In 2018 werd de 30-jarige alleskunner al eens tweede in een etappe. Van Baarle rijdt volgend jaar voor Jumbo-Visma.

Voor Thymen Arensman (22) wordt de Ronde van Spanje zijn eerste grote ronde als kopman. De Nederlandse klimmer eindigde eerder dit jaar als achttiende in de Ronde van Italië. Ploegleider Matt Winston wil voorkomen dat Arensman in de eerste week tijdverlies oploopt. ,,We zullen er alles aan doen om hem zo goed mogelijk in het klassement te houden. Daarnaast zijn we van plan om in de aanval te gaan’’, kondigt hij aan.

Na twee Rondes van Frankrijk (2020 en 2021) debuteert Joris Nieuwenhuis vrijdag in de Vuelta. De 25-jarige Doetinchemmer, die dit jaar bij DSM ontbrak in de Tour en de Giro, rijdt vooral in dienst van Thymen Arensman.

Voor Jetse Bol wordt het alweer zijn zesde Ronde van Spanje. De 32-jarige renner fietst in dienst van Burgos-BH, een Spaanse ploeg die een wildcard kreeg voor de Vuelta. In 2019 strandde Bol in de vijfde etappe op de tweede plaats achter ploeggenoot Ángel Madrazo.

Volledig scherm Jetse Bol viert zijn tweede plaats achter zijn ploeggenoot in 2019. © AFP

De 23-jarige Daan Hoole debuteert bij Trek-Segafredo in een grote ronde. De Vuelta bevat dit jaar één lange individuele tijdrit en dat is waar deze specialist een goed resultaat zal willen neerzetten. Maar ook in andere etappes valt Hoole niet uit te vlakken, getuige zijn tweede plek bij het NK op de weg.

Boy van Poppel (34) begint aan zijn tweede Ronde van Spanje en zal vooral aan de bak moeten om de sprint aan te trekken voor de Belg Gerben Thijssen. Van Poppel, de oudere broer van Danny en zoon van Jean-Paul, reed vorig jaar de Tour de France, zijn laatste grote ronde tot aan deze Vuelta.

Voor Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck) wordt het zijn eerste deelname aan de Ronde van Spanje. De 29-jarige Edenaar reed eerder dit jaar ook de Giro. Vorig jaar greep hij in Italië net naast een ritzege. In een sprint met twee moest hij toen zijn meerdere erkennen in Victor Campenaerts.

Julius van den Berg kan zich opmaken voor zijn tweede grote ronde van dit jaar. De 25-jarige Nederlander reed dit voorjaar de Giro d’Italia, waarin hij 140ste werd, en is door zijn ploeg EF Education-EasyPost nu ook geselecteerd voor de Vuelta.

Rittenschema

Deelnemers

Etappe-uitslag

Klassementen

