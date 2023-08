Deze elf Nederlanders staan zaterdag in Barcelona aan de start van de Vuelta

In Barcelona begint zaterdag de Ronde van Spanje met een ploegentijdrit van ongeveer 15 kilometer. Drie weken later eindigt de rode karavaan in Madrid. De complete deelnemerslijst vind je hier , maar op welke landgenoten kunnen we ons verheugen? Dit zijn de twaalf Nederlanders die van start gaan in de Vuelta.

Boy van Poppel (Intermarché-Circus-Wanty)

Boy van Poppel moet bij in de sprintrein van Intermarché-Circus-Wanty vooral aan het werk voor de snelle Belg Gerben Thijssen, voor wie hij de laatste man is. De broer van Bora-hansgrohe-renner Danny van Poppel, die er dit jaar niet bij is, begint in Spanje aan zijn negende grote ronde. Vorig jaar haalde hij in de Vuelta de eindstreep in Madrid niet.

Jan Maas (Jayco Alula)

Voor Jan Maas is het zijn eerste grote ronde. De 26-jarige laatbloeier uit Huijbergen rijdt voor JaycoAlula, waar de Ierse klimmer Eddie Dunbar de kopman is. Dit jaar deed hij mee in Milaan - San Remo, de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik, Waalse Pijl, Clásica San Sebastián en het WK op de weg.

Bauke Mollema (Lidl-Trek)

Bauke Mollema doet voor de vijfde keer mee aan de Ronde van Spanje. Tien jaar geleden won hij een etappe in de Vuelta. Dit jaar maakt hij deel uit van de ploeg van Lidl-Trek. De 36-jarige Groninger zat niet in de selectie voor de Tour de France, maar hij reed in juni wel de Giro.

Robert Gesink (Jumbo-Visma)

De 37-jarige Gesink gaat al een tijdje mee in het wielerpeloton en staat voor zijn tiende deelname aan de Ronde van Spanje. Met zijn ervaring moet hij de kopmannen van Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic, naar de eindzege in Madrid leiden.

Dylan van Baarle (Jumbo-Visma)

Voor de Nederlands kampioen op de weg is het zijn vijfde deelname aan de Vuelta. Van Baarle won vorig jaar Parijs-Roubaix en zegevierde dit jaar in Omloop het Nieuwsblad. Jumbo-Visma wil proberen alle drie de grote rondes (Giro, Tour & Vuelta) in hetzelfde jaar te winnen, en daar moet Van Baarle bij gaan helpen.

Wilco Kelderman (Jumbo-Visma)

Kelderman was ooit een megatalent bij de opleidingsploeg van Rabobank. Hij reed als prof voor Rabo en de opvolgers Blanco, Belkin en Lotto-Jumbo. Na vier jaar Sunweb en twee jaar Bora-Hansgrohe is hij nu terug bij Jumbo-Visma. Niet als kopman, maar als knecht. Het wordt zijn zesde Vuelta.

Thymen Arensman (Ineos Grenadiers)

De 23-jarige Nederlander moet kopman Geraint Thomas bergop ondersteunen in de Vuelta. Arensman eindigde zelf tijdens de Vuelta van vorig jaar als zesde. Hij won tijdens de Spaanse rittenkoers tevens de koninginnenrit op Sierra Nevada. Afgelopen mei werd hij eveneens zesde in de Ronde van Italië.

Marijn van den Berg (EF Education - Easypost)

Ook voor Marijn van den Berg is het zijn eerste deelname aan een grote ronde. De 24-jarige sprinter, die zichzelf vergelijkt met Michael Matthews, won eerder dit jaar een etappe in de Ronde van Polen. Bij EF Education - Easypost moet Van den Berg het zonder de beoogde kopman Richard Carapaz doen. Hij is niet op tijd hersteld.

Wout Poels (Bahrain Victorious)

De ervaren Wout Poels doet voor de negende keer mee aan de Ronde van Spanje. Zijn beste prestatie dateert uit 2020, toen hij als zesde eindigde in het algemeen klassement. Twaalf jaar geleden won Poels al eens een Spaanse etappe. In juli boekte hij een sensationele etappezege in de Tour de France door solo te finishen op de Mont Blanc.

Julius van den Berg (EF Education - Easypost)

Julius van den Berg staat voor de derde keer aan de start van de Vuelta. In 2020 en 2022 was hij er ook al bij. In de strijd om het algemeen klassement zal hij de Brit Hugh Carthy ondersteunen. Hoewel Julius dezelfde achternaam heeft, is het geen familie van Marijn.

Jetse Bol (Burgos-BH)

Jetse Bol en de Ronde van Spanje gaan hand in hand. Sinds 2017 rijdt de Nederlander onafgebroken mee. De eerste keer nog in dienst van het Colombiaanse Manzana-Postobón, maar de laatste vijf keer voor de Spaanse ploeg van Burgos-BH. De ploeg mikt, met Bol in de gelederen, op winst in de overgangsetappes.

