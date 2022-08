De Ronde van Spanje start in Nederland, maar wat levert zo’n groot sportevenement ons eigenlijk op?

Video Fabio Jakobsen sprint in Vuelta op verjaardag naar derde ritzege

Fabio Jakobsen heeft ook de zestiende etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De vandaag 25 jaar geworden sprinter uit Heukelum was voor de derde keer, overtuigend, de sterkste in de massasprint. Jakobsen won eerder al de vierde en de achtste etappe. Ook in de strijd om de puntentrui doet de Nederlander uitstekende zaken.

31 augustus