Dauphiné-winnaar Martínez stapt gehavend af

Valverde zestien jaar later weer op eindpodium: ‘Ongelofe­lijk’

15 september Alejandro Valverde (39) finishte in 2003 achter winnaar Roberto Heras en nummer twee Isidro Nozal als derde in de Vuelta. Zestien jaar later staat de huidige wereldkampioen er weer: nu tussen winnaar Primoz Roglic en nummer drie Tadej Pogacar als tweede in de eindstand: ,,Het is ongelofelijk na zestien jaar.”