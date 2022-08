Australiër Kaden Groves houdt Danny van Poppel van sprintzege af in Vuelta

Streep door WK voor Alaphilippe?

In hun tocht langs de kust leek er in het peloton weinig aan de hand, totdat wereldkampioen Julian Alaphilippe op iets meer dan 60 kilometer van de aankomst plots op het asfalt zat. De Fransman was ten val gekomen, greep naar zijn sleutelbeen/schouder en verliet de Vuelta met zijn rechterarm in een mitella. De kans is groot dat Alaphilippe ook een streep kan zetten door het WK van later deze maand in Australië, waar hij zijn regenboogtrui hoopte te verdedigen. Met zijn uitvalbeurt raakte klassementsleider Remco Evenepoel tevens opnieuw een belangrijke pion kwijt.

Sprinten in Cabo de Gata

,,Dit is wat we nodig hadden. Iedereen was teleurgesteld na het nieuws van een positieve coronatest in onze ploeg”, zei de dagwinnaar na afloop van zijn eerste zege in een grote ronde. ,,Gelukkig hebben we meteen het juiste antwoord kunnen geven. Niets helpt zo goed als een overwinning om een tegenslag te verwerken. Dit hebben we samen gedaan. Ik werd door mijn ploeg perfect in positie gebracht. Daardoor had ik vermoedelijk net iets meer over dan mijn concurrenten, die tegen de wind in hadden moeten fietsen om vooraan te komen. Ik was denk ik op dat moment de fitste van het stel.”