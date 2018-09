Aanval is de beste verdediging bij Kruijswijk: 'Er is veel mogelijk'

Met zijn aanval dwong Steven Kruijswijk in de zware bergrit naar Alto Les Praeres kleine klimmers als Simon Yates, Nairo Quintana en Miguel Ángel López in het defensief. Pas in de laatste kilometer wisten ze Kruijswijk af te schudden. Hij verloor amper tijd en staat nu vijfde in het klassement.

Door Daan Hakkenberg



Regeren is vooruitzien. Natuurlijk, ook Steven Kruijswijk weet dat rasklimmers als Yates, Quintana en Ángel López aan zullen vallen op de steile slotklim Alto Les Praeres. Maar als Kruijswijk vooraan zit in de groep met favorieten als de weg omhoog begint te lopen, weet hij wat hem te doen staat. ,,Het plan was zo hard mogelijk omhoog rijden vanaf de voet. Ik voelde me best wel goed, dus ik dacht ik probeer gewoon écht hard te beginnen en dan een beetje te temporiseren zodat ze van achter terug moesten komen. Dat lukte best wel goed.’’

Volledig scherm Steven Kruijswijk © BELGA Dat kun je wel stellen. Het duurt lang voordat ze hem te pakken hebben, dus heel stiekem denkt Kruijswijk zelfs aan de ritzege. ,,Natuurlijk probeer ik ook gewoon voor de overwinning te rijden, want je weet nooit hoe die mannen zijn.’’ Al beseft de kopman van Lotto-Jumbo dondersgoed dat de kans dat hij wordt teruggepakt vele malen groter is. ,,Maar het is zo steil, dat iedereen voor zichzelf rijdt. Dan kun je eigenlijk niet van elkaar profiteren. Het is man tegen man en maakt het niet uit waar je rijdt. Dus alle voorsprong die ik van de voet af aan kan hebben is mooi meegenomen.’’

Zijn aanval blijkt zo ook een prima verdedigingstactiek. Pas op twee kilometer voor de streep weet een klein plukje favorieten bij hem aan te sluiten. Daarna volgen de rits voorspelde aanvallen van Quintana, López en Yates. Kruijswijk weert zich kranig en verliest op de streep slecht elf tellen op ritwinnaar Yates die na de etappe ook de nieuwe rodetruidrager is. Wilco Kelderman kan het tempo van de besten niet volgen en verliest ruim één minuut.

'Heel mooi'

Na de tweede van drie opeenvolgende bergritten vindt Kruijswijk zich terug op een vijfde plek met minder dan anderhalve minuut achterstand op Yates. Bij de start van de etappe in Cistierna is hij nog de nummer negen. Als Kruijswijk na de finish aankomt bij de teambus, een paar kilometer onder de top, weet hij nog niet eens hoeveel hij is opgeschoven in het klassement. ,,Oh, dat ik vijfde sta, had ik nog niet gezien. Dat is heel mooi. Die klim van vandaag ging weer wat beter dan die van gisteren. Daar kan ik mooi morgen weer mee aan de slag. Dan ga ik die dag weer aanpakken. Zeker denk ik aan het podium, want het staat nog steeds heel dicht bij elkaar. Al maken Yates en Quintana en Lopez wel een sterke indruk.’’

Na zijn vijfde plek in de Tour waar Kruijswijk tot de laatste bergetappe aanvalt en met de allerbesten meerijdt, dwingt hij nu in de Vuelta rasklimmers als Yates, Quintana en Lopez in het defensief. Hij blaakt van het vertrouwen en Kruijswijk is niet bang dat hij het rijden van twee grote ronden op rij moet bekopen. ,,Ik heb nooit echt vrees voor een slechte dag in de grote ronde. Dat heb ik tot nu toe niet vaak gehad en ik verwacht ook niet dat het nu gaat gebeuren. Mijn niveau is al heel het jaar hoog en als je dan op de goede momenten piekt, is er veel mogelijk.’’

Kruijswijk kijkt uit naar morgen met nog een bergetappe naar Lagos de Covadonga en daarna een derde week waar opnieuw drie zware bergritten zijn ingetekend. ,,Ik herstel nog steeds goed en zo’n laatste klim kan ik nog volle bak omhoog rijden. Dan zie je dat die jongens niet heel veel uitlopen op mij. Ik heb het vertrouwen, want in de Tour rijd ik ook met de beteren mee bergop. Net als hier. Ik moest een beetje in de wedstrijd groeien, maar dat gaat nu de goeie kant op.’’