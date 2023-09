Kwartierma­ker onderzoekt opzetten landelijk kenniscen­trum slavernij­ver­le­den in Middelburg

Historicus Dienke Hondius, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, is voorgedragen om als kwartiermaker voorbereidingen te treffen voor het opzetten van een landelijk kenniscentrum slavernijverleden in Zeeland. Hondius moet onder meer in kaart brengen of zo’n centrum gerealiseerd kan worden en hoe het eruit zou kunnen zien.