Zoektocht naar vermiste zwemmer Vlissingen wordt bergingsactie: Politie gaat met sonar zoeken naar lichaam

De politie weet om wie het gaat en vermoedt dat de man voor de kust van Vlissingen in moeilijkheden raakte toen hij in de Westerschelde lag. ,,We proberen nu aan de hand van de stroming te berekenen waar het lichaam zich zou kunnen bevinden. Zodra we een zoekgebied hebben, gaan we er met sonarapparatuur naartoe’’, zegt politiewoordvoerder Thomas Aling van de Landelijke Eenheid. De zoekactie, die gisteravond uren in beslag nam, is nu veranderd in een bergingsactie.