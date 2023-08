Zo vals een kraai zingen? ‘Op Vlissingen Zingt maakt dat niet uit’

Jan Willem Davidse: ‘Terugkomen naar Walcheren staat hoog op het verlang­lijst­je’

Hij is al langer weg uit Zeeland dan hij er ooit heeft gewoond. Toch voelde Jan Willem Davidse (56) zich nooit eerder zó sterk verbonden met zijn wortels als nu. Hij schrijft een boek over de geschiedenis van zijn familie in Brigdamme.