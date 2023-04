Zeeuwen hebben jeuk: in maart bijna drie keer zoveel schurftmijtdodend medicijn bij apotheek gehaald

Het aantal schurftgevallen in Zeeland is in vijf jaar tijd bijna verdrievoudigd. Althans, dat valt te concluderen uit het fors toegenomen gebruik van medicijnen tegen schurft.

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) houdt het gebruik van geneesmiddelen bij. Gemeten in maart steeg het aantal verstrekkingen van schurftmedicijnen in Zeeland de afgelopen vijf jaar sterk. Dit jaar stond de teller in maart op 320 (2019: 120, 2020: 90, 2021: 80, 2022: 130). In oktober 2021 begon het aantal schurftbesmettingen landelijk op te lopen. De coronajaren gaven nog een dip te zien, mogelijk omdat er minder onderlinge contacten waren.

In februari dit jaar werd een schurftuitbraak bij Scheldehof/ WVO Zorg met een welhaast militaire operatie ingedamd. Schurft wordt veroorzaakt door de schurftmijt, die gangetjes graaft onder de huid. Dat kan enorme jeuk geven, met name ’s nachts en bij warm weer. Op 15 februari werden alle bewoners ingesmeerd met een crème die de schurftmijt doodt, ook lagen er tubes klaar voor medewerkers en vrijwilligers die contact hadden met bewoners.

Na deze dag zijn er geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd in Scheldehof. De bewoner en de enkele medewerkers waar Scabiës bij was vastgesteld, zijn uitgebreider behandeld. De GGD heeft voor ieder apart een behandeladvies gegeven. Alle mensen met klachten zijn twee keer behandeld en alle contacten onder medewerkers en bewoners zijn één of twee keer behandeld.

Het aantal jongvolwassen gebruikers van permetrine in 2022 verdubbelde landelijk nagenoeg tot 40.000 en het aantal gebruikers van ivermectine steeg tot bijna 10.000, meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Dit is in lijn met het sterk oplopende aantal schurftgevallen, vooral onder jongeren tot 24 jaar, zoals onderzoeksinstituut Nivel in oktober 2022 constateerde.