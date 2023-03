Wordt de brute moord op Marinus Terwoert ooit nog onopgelost? ‘Nooit te laat om te praten’

Ook de komende weken nog sneeuw in Zeeland. Maar of we deze winter nog een sneeuwpop kunnen maken...?

Op verschillende plekken in Zeeland drukten kinderen vanmorgen hun neuzen verwachtingsvol tegen de ramen. Sneeuw!!! Zit het maken van een sneeuwpop of een sneeuwballengevecht er dan toch nog in deze winter? Meteoroloog Berend van Straaten van Weeronline geeft antwoord.