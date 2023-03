Wachtplaats heet binnenvaartschippers welkom op Walcheren

indebuurt.nl Chloé en Ricky openden de Hip Hop Avenue. 'Deze plek moet meer dan een dansschool worden!'

De net geopende dansschool de Hip Hop Avenue valt, dankzij het New Yorkse metrobord, meteen op als je door de Sint Jacobsstraat loopt. Het is de nieuwe zaak van Chloé van der Hert en Ricky Sichtman (beiden 32 jaar). “Nu is het nog een dansschool en een atelier. Maar het moet veel meer dan dat worden!”