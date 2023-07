Vlissingse Van Woelderenlaan moet veiliger: ‘het is nu gewoon een racebaan’

De Van Woelderenlaan is een belangrijke verbindingsweg tussen de wijk Paauwenburg en het centrum van Vlissingen. Al jaren is bekend dat er veel te hard wordt gereden. Drie jaar geleden raakte een vrouw zwaar gewond bij een aanrijding. Een paar dagen later overleed ze in het ziekenhuis. De dader kreeg vier jaar cel en mag vijf jaar niet rijden. De rechtbank stelde vast dat hij ten tijde van het ongeluk bezig was met een straatrace. In de berm van de Van Woelderenlaan staat nog altijd een houten kruis ter herinnering aan het slachtoffer.