Vlissingen wil koppen bij elkaar steken om te komen tot nieuw evenementenbeleid

Kritiek op het huidige evenementenbeleid klinkt al langer. Louk Peperkamp trok eind november de stekker uit Cuisine Machine omdat hij zich bij het organiseren van dat evenement tegengewerkt voelde door de gemeente. In een evaluatie die Vlissingen afgelopen zomer liet uitvoeren, kwam ze er niet best vanaf. Ze is hard op weg om haar status als festivalstad van Zeeland kwijt te raken. Het aanbod is te weinig divers en niet onderscheidend genoeg en de gemeente doet niet hard genoeg haar best om evenementen naar de stad te halen.