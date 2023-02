Vlissingen haalt banden met Ambon aan en praat over nieuwe samenwerkingsprojecten

Natalie Sinke: ‘Het hardlopen is bij mij een beetje ontspoord’

Atlete Natalie Sinke (48) is net terug uit Iten, het bekende trainingsoord in Kenia. Het staat bekend als ‘Home of the champions’. De Vlissingse was er tien dagen als ambassadeur van de organisatie Loopreizen en mocht van alle faciliteiten gebruikmaken. ,,Het was fantastisch”, zegt ze. ,,Ik zou er nog wel een keer willen terugkeren. En dan voor langer, om nog meer te kunnen trainen.”